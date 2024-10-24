Özgür Özel, şehit taksicinin babasıyla telefonda görüştü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine saldırı düzenleyen 2 teröristin öldürdüğü ticari taksinin şoförünün babası Mahmut Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Özgür Özel, şehit taksicinin babasıyla telefonda görüştü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 01:00

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine saldırı düzenleyen 2 teröristin öldürdüğü ticari taksinin şoförünün babası Arslan, CHP Genel Başkanı Özel ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, telefonda, "Başımız sağ olsun. Yani kahrolduk, üzüldük. Ben şimdi Ankara'ya dönüyorum. Yarın burada olacağım. Allah nasip ederse cenazede yanınızda olacağız. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin" ifadelerini kullandı.

Teröristler tarafından öldürülen taksi şoförünün babası Arslan, "Baba oğul çalışıyoruz, 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim. Benim çocuklarımın ikisi duraktaydı. Müşteri gelmiş, hain bayan. İşte biliyorsunuz bir şey anlatmaya gerek yok" diye konuştu.


Etiketler: #TUSAŞ #Özgür Özel #Terör

İlgili Haberler

TUSAŞ'a terör saldırısı... CHP'li Murat Bakan: 'Birtakım güvenlik zafiyetlerinin olduğu ortada'

TUSAŞ'a terör saldırısı... CHP'li Murat Bakan: 'Birtakım güvenlik zafiyetlerinin olduğu ortada'
Futbol kulüpleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Futbol kulüpleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Irak, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Irak, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler