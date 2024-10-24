Özgür Özel, şehit taksicinin babasıyla telefonda görüştü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine saldırı düzenleyen 2 teröristin öldürdüğü ticari taksinin şoförünün babası Mahmut Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine saldırı düzenleyen 2 teröristin öldürdüğü ticari taksinin şoförünün babası Arslan, CHP Genel Başkanı Özel ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özel, telefonda, "Başımız sağ olsun. Yani kahrolduk, üzüldük. Ben şimdi Ankara'ya dönüyorum. Yarın burada olacağım. Allah nasip ederse cenazede yanınızda olacağız. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin" ifadelerini kullandı.
Teröristler tarafından öldürülen taksi şoförünün babası Arslan, "Baba oğul çalışıyoruz, 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim. Benim çocuklarımın ikisi duraktaydı. Müşteri gelmiş, hain bayan. İşte biliyorsunuz bir şey anlatmaya gerek yok" diye konuştu.
Etiketler: #TUSAŞ #Özgür Özel #Terör
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