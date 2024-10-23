Irak, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Irak, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 23:47

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin başkenti Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtirken, mağdurların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkelerin güvenlik ve istikrarını tehdit eden her türlü şiddet ve terörizmi reddetme konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha yineliyor ve terörle mücadele ile bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasına yönelik uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguluyor." ifadesi kullanıldı.


Etiketler: #ırak #TUSAŞ #kınama

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