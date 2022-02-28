Özgür Özel'den Rusya - Ukrayna krizine ilişkin çağrı: Parlamento bilgilendirilmeli

28 Şubat 2022 Pazartesi, 12:48

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ardından yaşanan gelişmelere ilişkin iktidar temsilcilerinin parlamentoya bilgi vermesi için çağrıda bulundu.

Özel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ardından yaşananlar artık savaş olarak tanımlanmaktadır. Türkiye, savaşın her iki tarafıyla iyi ilişkileri bulunan bir ülke olarak yanı başımızdaki bu savaştan en çok etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir. Tüm dünya gözlerini Ukrayna'ya çevirmişken TBMM bu saldırı yokmuş gibi çalışmalarına devam edemez. Bu nedenle yürütme temsilcilerinin, Parlamento’ya salı günü bilgilendirmede bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

“PARLAMENTO’NUN SAVAŞ HİÇ OLMAMIŞ GİBİ DAVRANMASI KABUL EDİLEMEZ”

Özel, şunları kaydetti:

"Yürürlükte olan TBMM İçtüzüğü, yürütme temsilcilerinin TBMM Genel Kurulu'na bilgi vermesi hususunu 59'uncu maddesinde düzenlemektedir. İçtüzük, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların kendi talepleri halinde Parlamento’ya bilgi vermesini düzenlemektedir.

Bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesiyle çelişmekte, yasama organının yürütme organına tabi olduğu izlenimini doğurmaktadır. Oysa Parlamento kendi gündemine hakim olmalıdır ve yürütmeden bilgi talep edebilmelidir. İktidar partisi grubu başta olmak üzere tüm siyasi parti gruplarından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yürütmenin yanı başımızdaki savaşa ilişkin olarak bilgilendirme yapması konusunda girişimde bulunmalarını talep ediyoruz.

Gerekirse kapalı oturumda yürütme temsilcileri, bu süreçte atılan adımlar, alınan önlemler ve Ukrayna'da iki ateş arasında kalan vatandaşlarımızın güvenli tahliyesine ilişkin yapılanlar hakkında Parlamento'yu, Parlamento'daki siyasi parti gruplarını ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. Parlamento'nun yanı başımızdaki savaş hiç olmamış gibi davranmasını bu nedenle kabul edemeyeceğimizin altını bir kez daha çiziyoruz."