Özkök sergiden sonra Covid-19'a yakalandı, Kütahyalı Gülten Kaya'ya seslendi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 16:20

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe’ de binlerce kayıp! Binlerce ananın çıkmaz sokaklarda on yıllardır, bir umutla arayışına tanıklık edeceğiz” sözleriyle tanıttığı, 16 Ekim'de Diyarbakır’ın tarihi Keçi Burcu’nda açtığı ‘Hafıza Odası’ sergisi için kente giden Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün burada çektiği halay gündem olmuştu.

KAYA'DAN TEPKİ

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan, Özkök ve Fatih Altaylı ile bir araya gelen Güneştekin'e tepki gösterdi. Gülten Kaya, eşi Ahmet Kaya ile ilgili Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinde 'Vay Şerefsiz' manşetini attığını, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’nın 'Parayı Veren Ahmet'i Alır' başlıklı yazısını hatırlatarak Ahmet Güneştekin’e "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi.

Bugünkü yazısında sergiye gitmediğini açıklayan Ataylı, Kaya'ya, "Öyle bir ortamda olmak benim için sizin edeceğiniz her türlü hakaretten daha büyük hakarettir" cevabını verdi.

ROK'TAN AÇIKLAMA

Söz konusu tartışmaların ardından daha önce kullandığı cinsiyetçi ifadeler ile anılan ve AKP'ye verdiği destekle bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, Ertuğrul Özkök'ün Diyarbakır ziyareti sonrası Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Gülten Kaya'nın eleştirilerine de yanıt veren Kütahyalı, "Belki biz de o dönem çok aşırıya gitmiştik, devrimsel süreçlerin hepsinin sonu kötü oluyor. Özeleştiri yapmak lazım. Gülten Abla inan bana Ertuğrul Özkök’ün Ahmet Kaya konusunda özür dilemesi, üzüntüsü çok samimi. Biliyorsun onu en çok ben dövdüm. Bana inanmanı çok isterdim" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesajları şöyle: