17.02.2026 12:31:00
ANKA
Özlem Çerçioğlu’nun da sanık olduğu ihale davasında yeni gelişme!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 33 sanığın “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması, Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Basına kapalı yapılan duruşma, 25 Şubat'a ertelendi.

2013–2015 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi, kapatılan Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında açılan ve daha sonra birleştirilen davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Davada Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, 8 sanık hakkında ise “görevi kötüye kullanma” suçlaması bulunuyor.

Bugün görülen duruşmada dosyada gizlilik kararı bulunmamasına rağmen basın mensupları duruşma salonuna alınmadı ve yargılama basına kapalı gerçekleştirildi. Mahkeme, duruşmayı 25 Şubat'a erteledi.

