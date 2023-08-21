Palayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da palayla 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:38
Palayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Ofis Semti Merih Apartmanı'nda dün bir evde palayla saldırı sonucu Sadık İ'nin öldürülmesi ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.


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