Pamuk üreticisi dert yanıyor: Devlet kazanıyor, çiftçi kaybediyor!

21 Ekim 2022 Cuma, 13:36

Çiftçiler Aydın’ın Söke ilçesinde kendileriyle görüşen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’a yüksek girdi maliyetlerinden dert yandı. Pamuk eken çiftçinin durumunun çok kötü olduğunun altını çizen Yıldız, Tarım Bakanı’nın en az 5 TL prim açıklaması gerektiğini söyledi.

Söke Ovası’nda çiftçilerle bir araya gelen Yıldız’a bir çiftçi pamukla yapılan tişörtün fiyatının bir yılda beşe katlanmasına rağmen pamuk fiyatlarının düşmesine dikkati çekti. Yıldız ise bir yılda maliyetlerin dörde, beşe katlandığını hatırlattı. Yıldız, “Geçen sene 25 liraya satılan pamuk bu sene 15 liradan satılıyor. Geçen yıl 7 liradan mazot kullanıyordunuz, bu yıl 27 lira oldu. Yani pamuğun en az 50 lira olması lazım. Bu ülkede bir devlet var. Siz devletin vatandaşısınız. Devlet bu işe prim ödemeli. Şu anda Tarım Bakanı’nın çıkıp prim açıklaması lazım ki tefecilerin aklı başına gelsin. Bunu yapan AKP iktidarı. Bu pamuğun fiyatını düşüren kendileri. Kazanan tefeciler” ifadelerini kullandı.

"BORÇLARDAN KURTULABİLİR MİYİZ DİYE BAKIYORUZ"

CHP’li vekile dert yanan çiftçiler, “Biz kendi çalıştığımızı, emeğimizi saymıyoruz. Acaba borçtan kurtulabilir miyiz diye bakıyoruz. Ay başında aylığım az verildi de diyemiyoruz. Borcumuzu, primimizi ödemezsek hastanede bize bakılmıyor” dedi.

Kullandıkları makinelerin 22 yaşında olduğunun altını çizen bir çiftçi ise “Neden dünya ile yarışmıyoruz. Bu makine 22 yaşında. Çiftçi iyi para kazansa bu makinelerin daha iyisini alır. Cumhurbaşkanı diğer devlet başkanlarıyla saraylarda yarışıyor, biz de çiftçi olarak gücümüzü göstermek istiyoruz. Devletimiz elektrikli traktör çıkacaktı, yerli arabamız olacaktı, uçağımız olacaktı. Devletimizin 100. yılında makineleri yurtdışından ihraç etmeyelim de kendi makinelerimizi kullanalım” diye konuştu.

