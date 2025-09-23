Para karşılığı tetikçi arandığı bilgisi üzerine üzerine konutunun çevresinde güvenlik artırıldı: Aras’ın evine saldırı tehdidi

Ahmet Aras’ın eşi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait daireye 1 Eylül gecesi molotoflu saldırı yapılmasının ardından jandarma ve Emniyet’in istihbarat çalışmaları sürerken Aras’ın Ortaköy Mahallesi’ndeki evine “saldırı düzenleneceği, para karşılığı evinin kurşunlanacağı” iddiası üzerine Muğla Valiliği harekete geçti.

Valilik talimatıyla bölgeye jandarma sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. Telefon dinlemelerine Ahmet Aras’ın evine yönelik para karşılığı saldırı yapacak kişi ve kişiler arandığı bilgisi takıldı. Valilik olayın ciddiyetle değerlendirerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Aras’ın konutunun çevresindeki güvenlik uygulamalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili Ahmet Aras, “Böyle bir şeyin bizim de kulağımıza geldiğini söylediler. Ancak elimizde net bir bilgi yok. Muhtemelen savcılık ya da Emniyet birimlerinde vardır. Bize sadece tedbir alındığını ilettiler. Ayrıntısını bilmiyoruz, açıkçası bilmek de istemiyoruz. Bu tür işlerin şu anda hiç kimseye faydası yok, anlamsız buluyorum. Ben ciddi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum” diye konuştu.