'Para sayma' soruşturmasında iki kişi daha ifadeye çağrıldı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:20

Güncelleme: 15.03.2024 - 17:20

CHP’ye ilişkin başlatılan para sayma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İHA’da yer alan habere göre CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ‘tanık’ sıfatıyla, videoda görüldüğü belirtilen Tuncay Yılmaz ise ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa çağırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (11 Mart) CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, “Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı” notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ve İBB Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ifade vermişti.???????