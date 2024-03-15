CHP'de 'para sayma' soruşturması devam ediyor: Fatih Keleş ifade vermek için adliyeye geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, 'para sayma' görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:35
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CHP'de çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek için bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Dün de CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile CHP eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ifade vermeye gelmişti.


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