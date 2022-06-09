Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Kayseri merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda, paravan şirket kurarak 100 milyonluk vurgun yapan 9 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dolandırıcılara yönelik soruşturma başlatıldı.
Ekiplerin tespit ettikleri şüphelilerin çeşitli tarihlerde sahte evrak düzenleyerek kurmuş oldukları paravan şirketler üzerinden piyasaya çek ve senet vererek insanları yaklaşık 100 milyon TL dolandırarak haksız kazanç elde etiklerini belirlenmesi üzerine, Kayseri merkezli İstanbul, Mersin, Samsun ve İzmir illerinde yapılan operasyonlarda G.K., B.A, A.İ.S., M.A., T.A., N.A., İ.T., R.D. ve M.S.D. yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, şahısların ev ve üst aramalarında ele geçirilen 120 adet çek, 20 adet senet, 23 adet kaşe, çok sayıda evrak, doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Video Haberler
- 'Oğluma nasıl bıktım senden dersin!'
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
- Zam talebi reddedilen fırıncılardan çalışmama kararı
- Yol verme kavgasından sonra iş yerine kurşun yağdırdı
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzine dev zam yolda!
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi
- Erdoğan SADAT’A neden ‘sâdât’ diyor
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür