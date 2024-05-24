Samsun'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı
Samsun’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu I.K.A.A. gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan IŞİD şüphelisi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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