Park halindeki lüks araç alev alev yandı: Önündeki otomobile de sıçradı!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 08:52

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:33

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Murat Reis Mahallesi Yeni Dersane Sokak üzerinde saat 02.30 sıralarında yangın meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 38 HZ 363 plakalı cip, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler önünde park halinde bulunan 34 DRC 966 plakalı otomobile de sıçradı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, cip ve otomobil de hasar oluştu.

"DEVRİYE ATAN POLİSLER FARKETTİ"

Otomobil sahibi Kerim Eraslan, "Biz uyuyorduk çevik kuvvet çok yakın olduğu için büyük ihtimalle devriye atan polisler fark etti. Polis megafonlarla mahalle sakinlerine seslendi. Bu şekilde duyduk, uyandık. Yani kundaklamamı normal bir yanmamı bilmiyoruz. Çok fazla araba olduğu için sokaklar da dar olduğu için bu arabalar yanıyor. Benim arabama da sıçramış oldu. Geçmiş olsun diyelim" dedi.