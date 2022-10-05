Parkta 'köpek' tartışması: Cam şişe ile boğazı kesildi

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:15

Bahçelievler Mahallesi Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda, 4 Ekim Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında; Koray Yüksel, iddiaya göre yanında köpek bulunan bir grup ile tartıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre köpek yüzünden çıktığı belirtilen tartışmada grupta bulunan bir kişi kırdığı cam şişe ile Yüksel'e saldırdı.

BOĞAZI KESİLDİ

Arbede sırasında Yüksel'in boğazı kesildi. Yüksel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler köpeği de alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri parka geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Yüksel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAMERALAR İNCELENECEK

Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.