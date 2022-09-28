Parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aktepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla parkta oynayan Mehmet Akhan, rahatsızlık geçirdi. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akhan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
'TORPİLDEN ETKİLENDİ' İDDİASI
Polis, parktaki çocukların ifadelerine başvurdu. Çocukların, parkta eğlence amacıyla torpil atıldığını, Akhan'ın sesten etkilenerek rahatsızlandığını söyledikleri öğrenildi.
Yapılan ilk değerlendirmede çocuğun kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtilirken, cenaze otopsi işlemi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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