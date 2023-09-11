Patnos’ta köy korucusu dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen olayda köy korucusu M.T'nin açtığı ateşte kayınbiraderi olduğu öğrenilen 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:10
Patnos’ta köy korucusu dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01:00 sularında merkeze bağlı Camii Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Köy korucusu olduğu öğrenilen M.T, kayınpederi ile yaşayan ailevi sorunları olduğu eşinin bulunduğu eve gitti. Eşi ve ailesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yanında bulundurduğu tabancayla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin eşini vurdu. 

M.T’nin kayınbiraderi olan F.T isimli şahıs başına isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, diğer B.T, N.T, ve H.T yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.T’nin durumunun ağır olduğu ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kayıplara karışan M.T her yerde arıyor.


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korucu Patnos Belediyesi Patnos

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