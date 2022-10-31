İçişleri: 'Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı

Bingöl’de 464 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu” başlatıldı. Açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

DHA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:26
İçişleri: 'Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı, 'PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla' Bingöl ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu” başlatıldığını duyurdu.

464 PERSONEL KATILIYOR

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.


içişleri bakanlığı Bingöl Ali Kalan Operasyonu

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