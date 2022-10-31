İçişleri: 'Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı
Bingöl’de 464 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu” başlatıldı. Açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
İçişleri Bakanlığı, 'PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla' Bingöl ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu” başlatıldığını duyurdu.
464 PERSONEL KATILIYOR
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.
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