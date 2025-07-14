Pazara alışverişe gelen yurttaştan 'incir' isyanı: 'Tanesi 12 liradan alamam, gücüm yetmez ki alayım'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kurulan semt pazarına yurttaş ilgisi az oldu. Kilosu 200 lirayı bulan ve tanesi 12 liradan satılan incir, yüksek fiyatı nedeniyle yurttaşların tepkisine neden oldu.

Pazarda incir satan bir esnaf, 'İncir çıktı piyasaya, kilosu 200 lira. Nektarin, şeftali 200 lira olursa, incir normal bence, pahalı değil. Tanesi 12-15 lira öyle' ifadelerini kullandı.

"İNCİRİ ALMAYA GÜCÜM YETMEZ"

Fiyatların yüksekliğinden şikayet eden bir yurttaş, “İncir alamam, yiyemem de” derken, başka bir yurttaş ise, “Tanesi 12 liradan alamam, gücüm yetmez ki alayım” diye ifade etti.

Pazara gelen bir emekli yurttaş da hayat pahalılığına dikkati çekerek, “Pazara geldim, daha böyle bir pazar görmedim. Çiftçi ölmüş, köylü ölmüş, emekli ölmüş; ölmeyen mi var? Şuna bak, sinek avlıyor. Bu pazar dopdolu olurdu eskiden. Şu karpuzun dönümüne adam beş bin lira masraf ediyor, 50 liraya satılıyor. Bu vicdan mı, adalet mi? Biz de tuzlu ayran içiyoruz, kalan çayı içemez olduk” dedi.

"ESNAF ZOR DURUMDA, ÜRÜN MALİYETLERİ YÜKSEK"

Kadirli Manavcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytoğlu ise pazar yerlerindeki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Esnaf pazara gelemiyor, diğer esnaf da gidip ürün alamıyor. Bu yüzden satışlarda ve müşteri yoğunluğunda ciddi sıkıntı var. Esnaf zor durumda. Girdi maliyetleri çok yüksek. Özellikle meyve fiyatları aşırı yükseldi. Bölgemizde meyve üretimi az olduğu için esnaf başka yerlerden ürün getiriyor. Nektarin, şeftali, üzüm, kayısı gibi ürünlerin toptan fiyatı 100 liranın üzerinde. Vatandaş mevsiminde yemesi gereken meyveyi alamıyor. Bu durum hem esnafı hem tüketiciyi olumsuz etkiliyor.”