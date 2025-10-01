Pazarlama Dünyasının Yıldızları İstanbul’da Buluşuyor: Global Marketing Summit 2025

Dünyanın en önemli pazarlama guruları ve iş dünyasının önde gelen liderleri, 15-16 Ekim 2025’te Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da beşinci kez düzenlenecek Global Marketing Summit 2025’te bir araya gelecek.

Zirvenin bu yılki teması “Yapay Zeka ve İnsan Odaklı Pazarlama” olarak belirlendi. Pazarlama dünyasının yıldızlarını bir kez daha İstanbul’da buluşturacak zirvede, 150’den fazla uluslararası konuşmacı, masterclass ve workshop’larla sektöre yön verecek.

PHİLİP KOTLER YİNE İSTANBUL’DA

Modern pazarlama kuramının kurucusu ve “Modern Pazarlamanın Babası” olarak kabul edilen Dr. Philip Kotler, beşinci kez zirvenin onur konuşmacısı olacak. Kotler, “Pazarlama, Değişen Dünyayla Karşı Karşıya” başlıklı sunumuyla pazarlamanın geleceğine ışık tutacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Zirvede, pazarlama dünyasının en etkili isimleri İstanbul’da sahne alacak. Aralarında;

Bryan Eisenberg (New York Times çok satan yazar, ikna mimarisi gurusu),

Jeremy Prasetyo (TRUSTBYTES CEO’su, yapay zeka danışmanı),

Nicole Alexander (küresel pazarlama lideri ve yazar),

Cris Beswick (inovasyon stratejisi ve liderlik danışmanı),

Mark Hamilton Eckhardt (COMMON Kurucu Ortağı),

Jon Haywood (Philips kıdemli tasarım stratejisti),

Hannah Shevell (AKQA Genel Müdürü),

Tony Stearns (Return to Earth Studio Kurucu Ortağı),

Kelly McConville (Fourthline Başkan Yardımcısı)

gibi alanında uzman isimler yer alacak.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Global Marketing Summit 2025, yalnızca Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından profesyonellerin katılımıyla gerçekleşecek. Zirvede ayrıca CEO ve üst düzey yöneticilerin buluşacağı “CMO Circle Özel Öğle Yemeği” de düzenlenecek.

Zirvenin organizasyonunu üstlenen KREA M.I.C.E., Global Marketing Summit’in Türkiye’den dünyaya açılan uluslararası bir marka haline geldiğini vurgularken, bu yıl da en çeşitli, kapsayıcı ve sürdürülebilir zirvelerden birine ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA BÜYÜR

KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su Seda Mızraklı Ferik, zirvenin pazarlama dünyası için eşsiz bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Global Marketing Summit ile sektörün ihtiyacı olan en kritik konuları en etkili isimlerden dinleyeceğiz. Yapay zeka ve insan odaklı pazarlama yaklaşımını odağımıza alarak, bilgi ve deneyimi tüm dünyaya yaymayı hedefliyoruz.”

Geçtiğimiz yıl online olarak 143 ülkeden 60 binden fazla katılımcıyı ağırlayan zirve, bu yıl da pazarlama dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.