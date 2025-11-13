Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pekmezden bala, siyah çaydan krem peynire.... Bakanlık uyardı, bu markalara dikkat!

13.11.2025 12:27:00
DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 7 yeni ürün daha eklendi. pPekmez, bal, siyah çay ve krem peynir gibi ürünler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 7 yeni ürün daha eklendi.

 

Listede pekmez, bal, siyah çay ve krem peynir gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların ‘pekmez’ ibaresiyle sattığı üründe şeker olduğu, balda taklit veya tağşiş bulunduğu belirlendi.

İlgili Konular: #tarım ve orman bakanlığı #ürün

