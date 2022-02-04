'Pembe Misafirler' izleyiciyle buluştu

04 Şubat 2022 Cuma, 13:24

Çiğli Belediyesi, dünya Flamingo nüfusunun onda birine ev sahipliği yapan Kuş Cenneti’ne ve flamingolara dikkat çekmek amacıyla bir belgesel film hazırladı. Çiğli sınırları içerisinde yer alan İzmir Kuş Cenneti’ndeki flamingoların yaşamlarını, bölgenin flamingolara sunduğu imkanları ve Gediz Deltası’nın doğal güzelliğini anlatan 'Pembe Misafirler' filminin galası İzmir Arena’da gerçekleşti.

Flamingoların yaşamı, beslenmeleri ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra Kuş Cenneti’nin bölgede yaşayan ve göç yolundaki kuşlar için taşıdığı önemin uzman bir ekip eşliğinde konu edildiği 30 dakikalık belgesel filmin yönetmenliğini Murad Mammadov ve Pelin Turgut, yapımcılığını Ahmet Utku Soylu, danışmanlığını ise Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dekanlığından Kuş Bilimci Gökçe Coşkun yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, galaya gönderdiği mesaj ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü kutlayarak, “Çiğli’yi denizle buluşturan flamingolar, onları yaşatmak hepimizin görevi çünkü dünya sadece bize ait değil, bizimle yaşayan tüm canlıların. Onlara sahip çıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

'ÇİĞLİYİ DENİZLE BULUŞTURACAĞIZ'

Galada konuşan Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli sınırlarını aşıyor fakat Çiğli’nin deniz ile buluşan bir tesisi olmadığı için bugün burada sizlerle beraber olmak durumunda kaldık. Yaptığımız çalışmalarla Çiğli’ye de böyle denize yakın mekanları kazandıracağız. Belgeselimizin uluslararası düzeyde ve ödül alabilecek kadar güzel olduğu şeklinde yorumlar aldım. Ben de son halini sizlerle beraber izleyeceğim. Türkiye’de ve dünya televizyonlarında yayınlanacak olan bu belgeselde asaleti ile herkesi büyüleyen flamingoların hayatını hep beraber öğreneceğiz” dedi.

İzmir’in güzelliklerinin yeterince bilinmediğini belirten Başkan Gümrükçü, “Sasalı’nın UNESCO Dünya Mirasına girmesi için Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir uğraş sarf ediyoruz. Sasalı’da oldukça büyük ve önemli bir Doğal Yaşam Parkımız var. Tuz üretiminin sağlandığı Çamaltı Tuzlamız var. 300 kuş türü olan Kuş Cennetimiz ve çeşit çeşit balığın olduğu Homa Dalyanımız var. Bu doğal güzellikler insanoğlunun koruması gereken özellikleri içinde barındırıyor” diye konuştu.

ÇAĞLAYAN: HEYECAN VERİCİ BİR PROJE

İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkanvekili ve Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Suat Çağlayan, “Böylesi heyecan verici bir projenin galasında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü gerçekten Çiğli’yi farklı bir Çiğli yapmak için büyük çaba harcıyor. Çiğli, büyük bir kültürel mirasımız sahip. Dünyada ilk isyanın başladığı antik kenti sınırlarında barındırıyor. Tüm bu güzelliklerin yanı sıra yıllar boyunca farklı sebeplerden dolayı denize sırtını dönmüş bir ilçe. Denizi var ama bundan faydalanamıyor. Allı turna adına ağıtlar yakılır, herkes bu türküyü bilir ama bunun flamingo olduğunu kimse bilmez. İşte o flamingolar bizim Çiğlimizde bulunuyor. Tüm bu doğal güzellikleri tanıtan bu belgeselin hazırlanmasında emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.