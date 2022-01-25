Çiğli Belediyesi'nde 'toplumsal cinsiyet eşitliği' hedefi
Çiğli Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında farkındalık yaratacak bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor.
Çiğli Belediyesi, Turuncu Dernek, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği ve Yaygın Eğitim Merkezi Derneği ile yürütülen proje kapsamında; belediye yönetiminde yer alan başkan, başkan yardımcıları ve müdürlere toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde karar almalarına katkı sağlayacak eğitimler verilecek. 27-28 Ocak 2022 tarihlerinde başlayacak olan eğitimler Şubat ve Mart aylarında devam edecek.
Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yaygınlaştırılması, kurum kültürünün cinsiyet eşitliği temelinde oluşturulması ve projenin sürdürülebilir olması amacıyla belediye personellerine de farkındalık ve eğitici eğitimi verilecek.
GÜMRÜKÇÜ: EŞİTLİK KENT YÖNETİMİNDE BAŞLAYACAK
Çiğli’de alınacak olan her kararın toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olması adına çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kadın ve erkeklerin eşit şartlar altında yaşadığı, kent olanaklarından aynı oranda yararlanabildiği ve kent yönetiminde eşit söz hakkına sahip olduğu bir Çiğli inşa etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, alacağımız kararların toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bu doğrultuda Turuncu Dernek ile çok anlamlı bir iş birliğine imza attık. Başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize yönelik eğitimlerimiz kısa süre içerisinde başlayacak. Hizmet ve projelerimizi, karar alıcılarımızın eğitimlerden edindiği bilgi birikim ve tecrübeler doğrultusunda hayata geçireceğiz. Bu değerli projeye paydaşlık yapan dernek yönetimlerine ve eğitimlere destek veren eğitmenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
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