Pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde pencereden düşen 30 yaşındaki Ayça A. isimli kadın hayatını kaybetti.
30 YAŞINDAKİ KADIN PENCEREN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Saat 15.00 sıralarında Ayça A. isimli kadın, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki apartamın üçüncü katındaki evinin penceresinden düştü.
30 yaşındaki kadının düştüğünü gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ayça Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ayça A.’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.