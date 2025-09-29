Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

29.09.2025 21:53:00
DHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden düşen 30 yaşındaki Ayça A. hayatını kaybetti.

Saat 15.00 sıralarında Ayça A. isimli kadın, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki apartamın üçüncü katındaki evinin penceresinden düştü.

30 yaşındaki kadının düştüğünü gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ayça Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayça A.’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

