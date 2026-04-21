Pendik'te iş merkezinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

21.04.2026 11:37:00
DHA
Pendik’te 6 katlı bir iş merkezinin giriş katında çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi edildi.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi Uygar Sokak’ta bulunan 6 katlı iş merkezinin giriş katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan duman tüm katları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR ÇATIYA ÇIKTI

Polis ekipleri binanın alt katlarında bulunan çalışanları tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı. Üst katlarda mahsur kalanlar ise, çatıya çıkarak yardım bekledi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven araçlarıyla çatıdaki kişileri kurtardı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta müdahale etti. Öte yandan dumandan etkilenen bir kediye de oksijen verildi. Kedi, daha sonra belediye ekipleri tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Sincan’daki fabrika yangınına ilişkin soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan’daki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan boya fabrikasında çıkan yangına ilişkin olay yeri inceleme ve ölü muayene işlemlerinin yapıldığını, otopsi ve genetik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Malatya'da korkutan apartman yangını: 3 kişi dumandan etkilendi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 katlı apartmanın 2’nci kat dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Tekirdağ'da korkutan yangın... Seyir halindeki araç alev aldı Tekirdağ'da seyir halindeki araç alev alev yandı. Aracı demir yığınına dönen sürücü gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.