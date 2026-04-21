Pendik'te iş merkezinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi Uygar Sokak’ta bulunan 6 katlı iş merkezinin giriş katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan duman tüm katları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR ÇATIYA ÇIKTI

Polis ekipleri binanın alt katlarında bulunan çalışanları tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı. Üst katlarda mahsur kalanlar ise, çatıya çıkarak yardım bekledi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven araçlarıyla çatıdaki kişileri kurtardı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta müdahale etti. Öte yandan dumandan etkilenen bir kediye de oksijen verildi. Kedi, daha sonra belediye ekipleri tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.