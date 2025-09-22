Pendik'te traktör yüklü kamyon, gecekondu ve iki otomobile çarparak devrildi

Pendik'te yokuşu çıkamadığı öğrenilen traktör yüklü kamyon, geri geri giderek önce yoldaki iki araca, ardından bir gecekonduya çarparak devrildi. Yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Yüzügüleç'in idaresindeki 34 MMD 041 plakalı traktör yüklü kamyon, yokuşu çıkamayınca geri geri kaymaya başladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce iki araca, ardından bir gecekonduya çarparak devrildi. Mahallelilerin tedirginlik yaşadığı kazada, şoför Niyazi Yüzügüleç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kamyon şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzügüleç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kamyonun çarptığı gecekondunun balkonunda ve duvarlarında hasar meydana geldi. Kamyonun kaldırılması için vinç çağrıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

'MAHALLELİ OLARAK ÇOK KORKTUK'

Kazaya tanık olan mahalleli Meral Altıer, “Buranın çok sıkıntısı var. Bu araçların buraya girmesi yasaklanmalı. Küçük araçlar bile buradan çıkmakta zorlanıyor. Eve çarptı, Allah'tan can kaybı olmadı. Burada oturuyorum, mahalleli olarak çok korktuk. Sanki binam sallandı. Burayı kamyon trafiğine kapatıp çözüm bulsunlar" dedi.