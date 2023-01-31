Pendik’te düğün salonunda taraflar birbirine girdi: 9 yaralı

Pendik’te bir düğün salonunda küçük çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca ortalık karıştı. Taraflar arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:37
Pendik’te düğün salonunda taraflar birbirine girdi: 9 yaralı
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İstanbul Pendik’te bir düğün salonunda iddiaya göre, salonda bulunan küçük çocukların kavgasına aileleri de dahil olunca ortalık kızıştı.

Tarafların birbirleri ile kavga etmesiyle düğün salonu birbirine girdi. Düğün salonunda başlayan kavga düğün salonunun dışına da taştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 9 kişi yaralandı.

Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

Hafif yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılırken bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

Düğün salonu içerisinde ve salonun girişinde yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. 



Pendik düğün düğün salonu kavga

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