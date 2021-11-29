Pendik'te piyasa değeri 170 bin liralık kaçak alkol ele geçirildi

29 Kasım 2021 Pazartesi, 16:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettikleri Pendik Güzelyalı Mahallesi Acemkızı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki depoya baskın düzenledi. Baskında, 3 ton depoda ve 2 ton deponun önündeki kamyonette olmak üzere piyasa değeri 170 bin lira olan, toplam 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Alkollerin il dışından getirilerek gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına verildiği öğrenildi. Kamyonetteki kaçak alkolleri depoya taşıyan bir kişi yapılan operasyonda gözaltına alındı.