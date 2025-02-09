Pendik'teki trafik kavgasında sürücünün de ezdiği kuryenin de suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Pendik’te trafikte tartışan bir motokurye ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavga, ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya dönüştü. Sürücü V.K., aracının aynasını kıran motokurye F.F’yi ezmeye çalıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motokurye, park halindeki bir çekicinin altına girdi. Her iki sürücünün de suç kaydı olduğu öğrenildi.

Pendik'teki trafik kavgasında sürücünün de ezdiği kuryenin de suç kaydı olduğu ortaya çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 16:54

Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde otomobilin sürücüsü V.K. ile motokurye F.F. arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma sırasında motokurye, aracın sağ yanına yanaşarak sürücünün dikiz aynasını kırdı.

Öfkelenen sürücü V.K., aracıyla motokuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan F.F., yol kenarında park halinde bulunan bir çekicinin altına girdi. Çevredekiler duruma müdahale ederek sürücüyü etkisiz hale getirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü V.K’yi gözaltına aldı. Ağır yaralanan motokurye F.F. ise hastanede tedavi altına alındı. Soruşturmada sürücünün 8, motokuryenin ise 2 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.



Etiketler: #Pendik #kurye #motokurye #sürücü

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