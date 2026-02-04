Perpa’da genel kurul krizi

İstanbul'un Şişli ilçesindeki PERPA Ticaret Merkezi A Blok’ta 2 Şubat’ta kat malikleri olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurul öncesinde ve sırasında yaşanan gerginlikler toplantıya damga vurdu.

Mevcut yönetim, toplantı sırasında arbede çıktığını, güvenliğin sağlanamadığını ve bu nedenle genel kurulun yapılamadığını savundu. Cumhuriyet’e konuşan yönetim kurulu başkanı Hasan Sezgin, genel kurulun yapılamadığının tutanak altına alındığını belirterek yaşananların resmi kayıtlara geçtiğini ifade etti. Sezgin, bu sürecin ardından bir grup kat maliki tarafından yapılan toplantının hukuken geçersiz ve yok hükmünde olduğunu ileri sürdü.

MAHKEMEYE TAŞINAN SÜREÇ

Sezgin, söz konusu toplantının geçersizliğinin tespiti amacıyla İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde ihtiyati tedbir talepli dava açıldığını bildirdi. Açılan davaya, polis tarafından tutulan olay tespit tutanağı, yönetim kurulu erteleme tutanağı ve kamera kayıtlarının sunulduğu belirtildi. Yönetim, yargıdan lehlerine karar çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Öte yandan Perpa Değişim Hareketi adına konuşan Hakan Taş, genel kurul için yeterli katılımın sağlandığını, çok sayıda kat maliki ve vekâlet sahibinin toplantıya katıldığını, avukatlar ve noter eşliğinde genel kurulun yapıldığını ve seçimlerin kazanıldığını belirtti. Mevcut yönetimin görevi devretmemesi üzerine protestoların yaşandığını dile getiren Taş, “Seçim yapıldı ve sonuç ortaya çıktı. Buna rağmen devir süreci başlatılmadı” ifadelerini kullandı.

Tarafların karşılıklı iddiaları sürerken, PERPA A Blok’taki yönetim krizinin mahkemenin vereceği kararla netleşmesi bekleniyor. Yargı sürecinin sonucu, yeni yönetimin görevi devralıp devralamayacağını da belirleyecek.