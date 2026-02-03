PERPA Ticaret Merkezi’nde gergin anlar! Yönetimi kaybeden ekip görevi teslim etmedi

Şişli PERPA Ticaret Merkezi A Blok'ta dün Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu yapıldı. Gerçekleştirilen genel kurulda yapılan yoklamada 515 kat malikinin asaleten, 698 kat malikinin vekaleten olmak üzere toplam bin 213 kat maliki toplantıya katıldı.

SEÇİMİ KAYBEDEN YÖNETİM GÖREVİ DEVRETMEDİ

Gerekli çoğunluğun sağlanmasıyla seçim yapıldı. Seçimler sonucunda Başkan Adayı Selahattin Çekiç'in yer aldığı liste, çoğunluğun oyunu alarak kazandı.

Seçimleri kaybeden eski yönetimin, görevi yeni yönetime devretmediği öne sürüldü. Eski yönetim, seçimlere itiraz ettiklerini ve mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

KAT MALİKLERİ ESKİ YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ

Mevcut yönetimin devir işlemlerini gerçekleştirmediği iddiası üzerine, yeni yönetime destek veren bazı kat malikleri yönetim ofisi önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi.

Toplanan grup, seçim sonuçlarının uygulanmasını talep ederken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.