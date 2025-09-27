Cumhuriyet Gazetesi Logo
Petrol ve LPG piyasalarındaki promosyonlarda değişiklik: 1 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak!

Petrol ve LPG piyasalarındaki promosyonlarda değişiklik: 1 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak!

27.09.2025 10:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Petrol ve LPG piyasalarındaki promosyonlarda değişiklik: 1 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararına göre, petrol ve LPG piyasalarındaki promosyonlara ilişkin kararda değişiklik yaptı. Karar 1 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TARİH BELLİ OLDU

Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.

Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

İlgili Konular: #petrol #doğalgaz