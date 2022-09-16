Antalya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde A.A'nın (72) kullandığı kamyon ile S.A. (45) yönetimindeki otomobil, Antalya-Muğla kara yolu Küçüklü Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, otomobildeki sürücü S.A ile Ö.A. (41), S.A. (22) ve N.O.A. (16) hayatını kaybetti, Z.K. (72) ise yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.K, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler ise hastane morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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