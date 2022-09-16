Antalya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA
16 Eylül 2022 Cuma, 12:33
Antalya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde A.A'nın (72) kullandığı kamyon ile S.A. (45) yönetimindeki otomobil, Antalya-Muğla kara yolu Küçüklü Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, otomobildeki sürücü S.A ile Ö.A. (41), S.A. (22) ve N.O.A. (16) hayatını kaybetti, Z.K. (72) ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.K, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler ise hastane morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.


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