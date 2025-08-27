PKK’nin kadın örgütlenmesinden yeni hamle: Anayasa değişimi için yeni çalışma 

İktidar kanadı Meclis’te 2. Çözüm Süreci kapsamında kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda “yeni anayasa” tartışmalarının yapılamayacağını belirtmişti. İktidar kanadının açıklamasına karşın; PKK terör örgütü ise süreç kapsamında yeni anayasa tartışmalarını kuvvetlendirmek için harekete geçti. Örgütün sivil kadın yapılanması TJA, komisyonda dinlenme ve “yeni anayasa” çağrısında bulunmak için komisyon kurdu.

İktidarın “Terörsüz Türkiye“, DEM Parti ve PKK terör örgütünün “Barış ve Demokratik Toplum” adıyla yürüttüğü 2. Çözüm Süreci kapsamında Meclis’teki komisyon çalışmaları sürüyor. “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” adıyla süren çözüm komisyonunun 20 Ağustos’taki 5. toplantısında Barış ve Cumartesi Anneleri dinlenmişti.

ANNELERİN BARIŞ DİLİ ÖCALAN’IN PROPAGANDASINA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Barış Anneleri temsilcilerinin; “Öcalan (KCK/PKK terör elebaşısı) 27 Şubat’ta bir çağrı yaptı. Gerilla (PKK’li teröristler) onların çağrısını yerde bırakmadı; çünkü Öcalan şimdiye kadar hiç yanlış yapmamış. Onun için bu komisyonda onu dinlemeliler çünkü gerçek muhatabı odur. Öcalan’ın özgürleşmesini, gerillanın özgürleşmesini istiyoruz” demesi ve Kürtçenin anayasa girmesini istemeleri tepkilere neden olmuştu.

PKK’DEN SÜREÇLE İLGİLİ YENİ ADIM

Barış Annelerinin bu taleplerinin ardından PKK terör örgütünden de dikkat çeken bir hamle geldi. DEM Parti’nin de Meclis’te dinlenmesini talep ettiği terör örgütünün sivil kadın yapılanması olan TJA komisyonda dinlenme ve “yeni anayasa” çağrısında bulunmak için “Hukuk olmadan çözüm, kadın olmadan hukuk olmaz” ilkesiyle “Kadın ve Anayasa Komisyonu” kurdu.

İKTİDAR KOMİSYONDA ‘YENİ ANAYASA’ HEDEFİNİN BULUNMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Komisyonun 5 Ağustos’taki ilk toplantısında komisyonun çalışmalarını açıklayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; “Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz belki; ama kardeşlik cümlelerini kuracağız ve birlikte hareket edeceğiz” demişti. İktidar ortağı MHP adına komisyonda açıklamalarda bulunan genel başkan yardımcısı Feti Yıldız ise komisyonun yeni bir anayasa yapma görevinin olmadığını vurgulamıştı.

ÖCALAN’IN AÇIKLAMASI ‘YENİ ANAYASAYA’ İŞARET ETMİŞTİ

KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın 9 Temmuz’da örgütün medya yapılanması ANF’den yayımlanan videolu açıklaması ise “süreç kapsamında yeni anayasa” tartışmalarını alevlendirmişti. Terör elebaşısının videolu açıklamasında kullandığı; “Siyaset boşluk tanımayacağına göre; boşluk, demokratik siyaset stratejisi ve bütüncül hukukla doldurulmak durumundadır” ve “Barış ve Demokratik Toplum hedefine ulaşılması, pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkündür” ifadeleri dikkat çekmişti. Söz konusu ifadeler “anayasada Kürt kimliği tanımının yapılması” kapsamında yeni anayasa tanımı olarak yorumlanmıştı.

‘TARZIMIZ TÜRKİYE’YE ADIM ATTIRMAK’

Terör örgütünün 11 Temmuz’daki sembolik silah bırakma gösteriminin ardından ANF’ye açıklamalarda bulunan KCK’nin üst düzey yöneticilerinden terörsit Cemil Bayık ise “İzlediğimiz tarz Türkiye’ye adım attırma tarzıdır. Ya adım atacaklar ya da başka türlü bitecek” diyerek tehditte bulunmuştu.