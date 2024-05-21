Plajlar Kuşadası Belediyesi’ne devredildi

İzmir İdare Mahkemesi tarafından Aydın Büyükşehir ile Aydın Valiliği arasında imzalanan sözleşmenin iptal etmesi sonrası Kuşadası plajlarında yaşanan bakım ve işletme sorunu son buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni bir protokolle plajları 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devretti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.05.2024 - 08:52
Plajlar Kuşadası Belediyesi’ne devredildi
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Aydın Büyükşehir ile Aydın Valiliği arasında 2018 yılında imzalanan sözleşmenin geçtiğimiz günlerde İzmir İdare Mahkemesi tarafından iptali ile bakım ve işletme sorunu oluşan Kuşadası plajları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayı sonrasında yapılan yeni bir protokolle 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devredildi.

Kuşadası Kaymakamlığı’na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi arasında yapılan 20 Mayıs 2024 tarihli protokole göre önümüzdeki 10 yıl boyunca Kuşadası sınırları içindeki 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakımı, temizlik işleri ve ticari alanların işletilmesi Kuşadası Belediyesi yetkisinde olacak.

Kuşadası plajlarını Kuşadası Belediyesi’ne devreden protokolü imzalayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kaymakamlığımız ile Belediyemiz arasında yapılan yeni protokolle Kuşadası plajları Kuşadası Belediyesi’ne verilmiştir. Eski protokolün iptalinden bugüne kadar geçen süre içerisinde Kuşadası Belediyesi olarak kentimize, hemşehrilerimize ve konuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak plajlarımızın bakım ve temizlik çalışmalarını aksatmadan yerine getirerek sezon hazırlıklarımızı sürdürdük. Yeni protokol ile çalışmalarımızı hızlandıracağız. Yeni sezonda tertemiz plajlarımızı tam kapasite hizmete açmış olacağız” dedi. 

Başkan Günel, şemsiye ve şezlongların da ücretsiz olacağını belirtti.


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