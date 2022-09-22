Plan açıklandı: Amaç, daha temiz, güvenli ve erişilebilir İzmir

22 Eylül 2022 Perşembe, 15:51

Kenti sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı (EU Support to İzmir Sustainable Urban Mobility Plan-SUMP İzmir) kamuoyuna açıkladı. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki Otomobilsiz Kent Günü’nde Swissotel Büyük Efes İzmir’de tanıtılan proje, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse ediliyor. SUMP İzmir kısaltmasıyla bilinen destek projesi daha güvenli, temiz, erişilebilir, ucuz hareketlilikle kentteki yaşanabilirliğe ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ULAŞIM SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşam kalitesini artırma ve iklim kriziyle mücadelede İzmir’de iki büyük başarıya imza attıklarını dile getirerek, “İzmir, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı konusunda Türkiye’de AB’den destek almayı başaran ilk kentlerden biri oldu. İkinci olarak ise ortaya koyduğumuz vizyon ile şehrimize dünyanın ilk ve tek Cittaslow Metropolü unvanını kazandırdık” dedi. SUMP İzmir’in kent için önemini vurgulayan Başkan Tunç Soyer şöyle konuştu: “Bu plan dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazanan şehrimiz için yepyeni ve kalıcı bir ufuk tarif ediyor. Ulaşımı sorun olmaktan çıkarıp şehrin bütün alanlarını birbirine bağlayan çok yönlü ve bütüncül bir çözüm sunuyor. Biz İzmir’de ulaşım konusunda dünyadaki değişimin öncülerinden biri olmak için çalışıyoruz. Biliyorum ki bu değişimi ortak akıldan aldığımız güçle beraber başaracağız. Bütün kalbimle inanıyorum ki, her alanda olduğu gibi ulaşımda da doğamızla uyumlu bir model mümkün. Başka bir dünya mümkün...”

ODAKTA ARAÇLAR DEĞİL İNSANA VE ÇEVREYE SAYGI OLACAK

Diğer açılış konuşmasını yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise şöyle konuştu: “İzmir’in Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın startını ‘Otomobilsiz Kent Günü’nde veriyoruz, bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. İzmir, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlamasına geçişte de öncü rolü rol oynuyor. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı, İzmir için insan odaklı, erişilebilir, emniyetli, sağlık odaklı dirençli bir ulaşım vizyonu oluşturacak. Geleneksel ulaşım planlamasından farkı odağında araçlar değil insanın ve çevreye saygının olması. Proje belediyenin imar, çevre gibi birçok biriminden ekipler ile yürütülecek, paydaşların ve vatandaşların vizyonun belirlenmesinde geniş söz hakkı olacak.”

Toplantı SUMP İzmir Takım Lideri Prof. Dr. Ashraf Hamed’in projeyle ilgili teknik detayları anlattığı sunumla sürdü.

SUMP İZMİR ORTAK AKILLA OLUŞTURULACAK

Kapsam belirleme ve insan odaklı hareketlilik verisi toplama, strateji geliştirme, eylem planları oluşturma ve kapasite geliştirme gibi aşamaları olan SUMP İzmir, 2 yılda tamamlanacak. Plan stratejik belge niteliği taşıyacak ve kurumun daha kolay uluslararası kredi bulmasına, kurumsal kapasitesini geliştirmesine olanak sağlayacak. Ortak aklı odağına alan plan, kentteki sivil toplum kuruluşlarından meslek odalarına kadar 200 paydaşla oluşturulacak.

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planına AB Desteği Projesi’nin sözleşmesi Hollanda, Almanya, Belçika ve Türkiye firmalarından oluşan uluslararası bir konsorsiyum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi arasında 21 Haziran 2022’de imzalanmıştı.

OTOMOBİLSİZ KENT GÜNÜ’NDE BİSİM’LER ÜCRETSİZ

İzmir’de dokuzuncusu düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü kapsamında BİSİM bisikletleri ücretsiz hizmet veriyor. SUMP lansmanının yapıldığı Swissotel Büyük Efes İzmir’in hemen önündeki trafiğe kapalı Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda ise Otomobilsiz Kent Günü kapsamında çocuk yogasından en yavaş bisiklet turnuvasına kadar farkındalık etkinlikleri sürüyor. Başkan Soyer ve Büyükelçi Meyer-Landrut gün içinde Otomobilsiz Kent Günü etkinliklerine de katılacak.