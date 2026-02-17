Polis fark etti: 5 milyon 600 bin TL'lik telefon dolandırıcılığı son anda engellendi!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradıkları kişilere kimlik bilgilerinin terör örgütlerince kullanıldığını söyleyerek, kurtarmak için para talep ettiğini belirledi.

POLİS SON ANDA ENGELLEDİ

Harekete geçen ekipler, 5 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyasını bozdurarak banka üzerinden dolandırıcıların söylediği hesaplara aktarma işlemi yapmak üzere olan bir kişiye ulaşarak durdurdu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.