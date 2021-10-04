Polis girişi bulamadı: Balyozlu operasyon

Gaziantep’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, sahte alkol imalatı yapıldığı belirtilen gizli mahzene balyozlarla duvarı yıkarak girdi.

İHA
04 Ekim 2021 Pazartesi, 10:33
Polis girişi bulamadı: Balyozlu operasyon
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda bir iş yerinin gizli girişi bulunan mahzende sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde mahzene operasyon düzenlendi. İş yerinin girişini bulamayan ekipler, ellerinde balyozlarla mahzenin duvarını yıkarak içeri girebildi.

Gördükleri manzara karşısında şaşıran ekipler, imalathane olarak kullanılan mahzende 2 ton 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 adet şişelenmiş alkol, 2 bin 500 adet kapak, 63 adet etiket, 400 adet boş şişe, 4 adet 250 litrelik alkol imalatında kullanılan damıtma bidonu ele geçirdi. Ekipler operasyonda 1 kişiyi de gözaltına aldı.


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