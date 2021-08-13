Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2019 yılı aralık ayında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan, aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A. yakalandı.





Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin avukatlarınca yapılan itiraz üzerine 6 şüpheli, 31 Aralık akşamı yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek koşuluyla serbest bırakıldı.



