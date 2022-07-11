Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Giresun’da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli polis Mustafa Karadeniz’in (45) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon’a gönderildi.

İHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:01
Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Polis memuru Mustafa Karadeniz, bu sabah mesaisine gitmemesi üzerine evinde yapılan kontrolde baygın halde bulundu.

Olay yerinde 112 acil ekibinin yaptığı ilk kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Karadeniz, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Karadeniz için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi önünde bir tören düzenlendi.

Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Karadeniz’in ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Karadeniz’in naaşı törenin ardından memleketi Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine gönderildi.

 


giresun polis
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