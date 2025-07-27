Polis memuru, tartıştığı kişi tarafından kendi silahıyla vuruldu

Olay, 26 Temmuz 04.00 sıralarında Kandıra ilçesi Sarısu mevkisinde meydana geldi. Bir büfeye ait masada oturan polis memuru D.T., O.K. ve A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K., polis memuru D.T.’nin silahını alarak ona ateş etti. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağ ayağından yaralanan polis memuru D.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olduğu öğrenilen polis memuru D.T.’nin, merminin şah damarına geldiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Galericilik yaptığı öğrenilen O.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.