Polis merkezine gidip 'polis gazetesi muhabiriyim' dedi, 28 suç kaydı çıktı
Konya’da polis merkezine gidip kendisini polis gazetesi muhabiri olarak tanıtan Murat N.'nin (33), kartı sahte çıktı. ‘Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 28 kaydı bulunan Murat N., gözaltına alındı.
Olay, Güneysınır ilçesinde meydana geldi. Güneysınır Polis Merkezi Amirliği’ne gelen Murat N., kendisinin polis gazetesi muhabiri olduğunu belirtti.
Durumdan şüphelenen polis, yaptığı incelemede Murat N.'nin kartının sahte olduğunu belirledi.
‘Kasten yaralama', 'tehdit', 'nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 28 kaydı bulunan ve gözaltına alınan Murat N. hakkında, 'özel işareti usulsüz kullanma' ile ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.
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