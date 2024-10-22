Polisin arama yaptığı evden 4 tane tabanca çıktı: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Polisin arama yaptığı evden 4 tane tabanca çıktı: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:12

Edinilen bilgiye göre, bir düğün eğlencesi sırasında havaya ateş edilmesi olayıyla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir ikamette arama gerçekleştirildi.

Evde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturası ibraz edilemeyen kuru sıkı tabir edilen tabanca, 11 adet şarjör, bin 750 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgil, A.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Etiketler: #kastamonu

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