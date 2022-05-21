Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı
Çankırı'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, otomobille duvara çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Karatekin Mahallesi Kırklar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, denetim noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 34 CIY 334 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı.
KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, kovalamaca sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bir evin duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve ismi öğrenilemeye bir kişi yaralandı.
Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
- Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- AKP'yi üzecek haber
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Özkan cephesinden Cumhuriyet'e açıklama
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- SBK'nin özel jetini satın alan isim şaşırttı
- Akşener'den 'Atatürk Havalimanı' açıklaması