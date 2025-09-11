Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 32. dönem giriş sınavına başvuran adaylar için 1. yedek planlama sonuçları resmî olarak açıklandı. Peki, POMEM 32. Dönem yedek planlama sonuçları açıklandı mı? POMEM 32. Dönem yedek planlama sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

POMEM 32. DÖNEM YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada; "32. Dönem POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklanmıştır.

32. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

Lisans mezunu 1.160’ıncı erkek, ön lisans mezunu 316’ncı erkek, lisans mezunu 91’inci kadın, ön lisans mezunu 42’nci kadın yedek adaya kadar planlama yapılmıştır.

Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur." denildi.