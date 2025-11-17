Prematüre bebekler konusunda ‘sıfır ayrılık’ çağrısı

Bu bebeklerin önemli bir bölümü, yaşamlarının ilk günlerinde ailelerinden ayrı kalıyor. Oysa bilimsel araştırmalar, ten tene temasla bakım gören bebeklerde ölüm oranlarının yüzde 25 azaldığını gösteriyor.

El Bebek Gül Bebek Derneği, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlediği toplantıda DSÖ ve Global Foundation For The Care Of Newborn Infants (GFCNI)’ın “Zero Separation” (Sıfır Ayrılık) vizyonunu Türkiye’de görünür kılmak amacıyla başlattığı kampanyayı tanıtarak yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 24 saat ebeveyn erişiminin standart hale gelmesi için çağrıda bulundu.

‘BABALAR SÜRECE KATILAMIYOR’

Dernek Başkanı Uzman Psikolog İlknur Okay, “Sıfır Ayrılık” ilkesinin bir sağlık yaklaşımından çok, bir yaşam hakkı olduğunu vurguladı.

Okay, “Ne yazık ki hâlâ birçok yoğun bakımda anneler bebeklerinin yanında kalamıyor, babalar sürece dahil olamıyor” dedi.

Toplantıya katılan Türkiye Anne Bebek Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği kurucusu Prof. Dr. Nazan Aydın, anne-bebek temasının yalnızca bir sevgi göstergesi değil, bir “hayatta kalma refleksi” olduğunu belirtti. Türk Neonatoloji Derneği adına konuşan Prof. Dr. Hülya Selva Bilgen ise her yoğun bakım ünitesinde ebeveynlerin en az bir saat bebeğinin yanında olabilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.