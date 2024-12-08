Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil anıldı
Ankara CUMOK, 45 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Cumhuriyet aydını Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil için bir anma etkinliği düzenledi.
7 Aralık 1979'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet aydını, eğitimci Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, Ankara CUMOK tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı.
Etkinlikte gazetemiz yazarı Mustafa Balbay "Cumhuriyet ve Aydınlarımız" başlıklı bir sunum yaptı.
Etkinliğe Bolu ÇYDD Şube Başkanı Necla Ataman Bülbül ve yönetim kurulu üyeleri ile bursiyer öğrenciler de etkinliğe katıldı.
Coşku içerisinde geçen etkinliğe gençler damgasını vurdu.
Katılımcılara Cumhuriyet kitapları armağan edildi.
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