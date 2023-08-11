Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası açıklama: Bu faylar MTA haritasında yok, yeni fay?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5,3'lük deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmelerde bulundu. Görür, "Kuvvetle muhtemeldir ki öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 00:56
Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası açıklama: Bu faylar MTA haritasında yok, yeni fay?
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.48'de merkez üssü, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin deprem haritasını paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.

Görür, şu sözleri kaydetti:

"Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?"



Naci Görür deprem Malatya

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