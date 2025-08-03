Prof. Dr. Metin Sözen son yolculuğuna uğurlandı

Tarihi Kentler Birliği’nin kurucularından olan ve Onursal Danışma Kurulu Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Sözen, önceki gün 89 yaşındayken İstanbul’da hayatını kaybetti. Sözen için bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Sözen'in ailesinin yanı sıra İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Oktay Özel, eski Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Eyüp Ünal, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile ile çok sayıda siyasi parti, dernek ve kurum temsilcisi katıldı.

Sözen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.