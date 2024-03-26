Prof. Dr. Nükhet Sirman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:33

Güncelleme: 26.03.2024 - 19:37

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman, yaptığı bir araştırma gerekçe gösterilerek 24 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Prof. Dr. Sirman, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevkinin ardından serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sosyyoloji Bölümü akademisyeni Prof.Dr. Nükhet Sirman'ın avukatları 'Adli kontrol' şartıyla serbest bırakılması haline itiraz edeceklerini açıkladı.

NÜKHET SİRMAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden emekli antropolog Prof. Dr. Nükhet Sirman, tarımda aile işletmeleri, Türkiye’de feminist hareketler, milliyetçilik ve modern ailenin oluşumu, namus kavramı ve namus cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, sözlü tarih, duygu ve duygulanım çalışmaları, kültür ve dizi çalışmaları konularında araştırmalar yaptı, makaleler yayımladı.

Ankara Perşembe Grubu, Kadın Eserleri Kütüphanesi, KA-DER, Amargi, Barış İçin Kadın Girişimi gibi feminist oluşumlarda çalıştı.

Dissensus Araştırma ve Danışmanlık’ın kurucu ortağı olan Sirman, kadına yönelik şiddet deneyimleri ve kurumsal politikaları, şiddet ve yoksulluk, gösteri sanatlarında cinsel taciz ve mobbing, kadınların doğurganlık deneyimleri, toplumsal cinsiyet veri ve istatistikleri, yaşam hakkı ihlalleri gibi çeşitli konularda Dissensus içinde araştırmalar yürüttü.

Yayımlanmış kitapları arasında "Turkish State-Turkish Society" ve "Üç Kuşak Cumhuriyet" bulunuyor.