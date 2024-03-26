Prof. Dr. Nükhet Sirman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:33
Prof. Dr. Nükhet Sirman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Abone Ol google-news

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman, yaptığı bir araştırma gerekçe gösterilerek 24 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Prof. Dr. Sirman, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevkinin ardından serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sosyyoloji Bölümü akademisyeni Prof.Dr. Nükhet Sirman'ın avukatları 'Adli kontrol' şartıyla serbest bırakılması haline itiraz edeceklerini açıkladı.

NÜKHET SİRMAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden emekli antropolog Prof. Dr. Nükhet Sirman, tarımda aile işletmeleri, Türkiye’de feminist hareketler, milliyetçilik ve modern ailenin oluşumu, namus kavramı ve namus cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, sözlü tarih, duygu ve duygulanım çalışmaları, kültür ve dizi çalışmaları konularında araştırmalar yaptı, makaleler yayımladı.

Ankara Perşembe Grubu, Kadın Eserleri Kütüphanesi, KA-DER, Amargi, Barış İçin Kadın Girişimi gibi feminist oluşumlarda çalıştı.

Dissensus Araştırma ve Danışmanlık’ın kurucu ortağı olan Sirman, kadına yönelik şiddet deneyimleri ve kurumsal politikaları, şiddet ve yoksulluk, gösteri sanatlarında cinsel taciz ve mobbing, kadınların doğurganlık  deneyimleri, toplumsal cinsiyet veri ve istatistikleri, yaşam hakkı ihlalleri gibi çeşitli konularda Dissensus içinde araştırmalar yürüttü.

Yayımlanmış kitapları arasında "Turkish State-Turkish Society" ve "Üç Kuşak Cumhuriyet" bulunuyor.


Akademisyen haberleri adli kontrol haberleri Boğaziçi Üniversitesi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mimarı ölünce gizemi 141 yıldır çözülemedi

Mimarı ölünce gizemi 141 yıldır çözülemedi
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü
Murat Kurum için oy istemişti... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'seçim güvenliği' açıklaması

Murat Kurum için oy istemişti... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'seçim güvenliği' açıklaması
Canlı yayında kocası hakkında dedikleri ağızları açık bıraktı: ‘Ayakta başka yatakta başka’

Canlı yayında kocası hakkında dedikleri ağızları açık bıraktı: ‘Ayakta başka yatakta başka’
CHP kurmayları, seçime 5 gün kala sahada en çok karşılaştıkları beklentileri anlattı: Bir numaralı konu geçim derdi

CHP kurmayları, seçime 5 gün kala sahada en çok karşılaştıkları beklentileri anlattı: Bir numaralı konu geçim derdi
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri
Moskova katliamcıları mahkemeye çıktı: Dört teröristten üçü suçlarını kabul etti

Moskova katliamcıları mahkemeye çıktı: Dört teröristten üçü suçlarını kabul etti
Rize’nin tarihi Zil Kale’si dronla görüntülendi

Rize’nin tarihi Zil Kale’si dronla görüntülendi