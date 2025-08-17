Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nde hukuki süreç devam ederken firma yıkım faaliyetlerine başladı



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri ve mezunları, üniversitenin Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yıkılmak istenmesine ve Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu’nun kapatılmasına karşı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, “Mahkeme sürecine karşın Handan İnci yönetimi yurda makineleri sokmuş, inşaata başlamıştır. Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nde ise hukuki süreç devam etmesine karşın yıkım ihalesini alan firma binada yıkım faaliyetlerine başlamıştır” denildi.

MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri ve mezunlarınca yapılan yazılı açıklamada, Rektör Handan İnci’nin yasal düzenlemelere aykırı olarak kendini Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’ne müdür olarak atadığı ifade edildi.

“Handan İnci’nin müdahale ettiği günden bu yana Türk sinemasının tek kurumsal yapısının, film arşivciliği ve korumasıyla hiçbir ilgisi olmayan bir yönetimin eline bırakıldığı" belirtilen açıklamada, "kararların arkasında yönetim kurulu, senato gibi sözde yapılar olsa da üniversitede herkesin bildiği üzere tüm kararları rektörün aldığı ve herkesin de bunlara imza attığı" bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Handan İnci, 12 Ekim 2019 tarihinde verdiği röportajında merkeze dair ‘Bir tür muhafaza mekanı olarak kullanılıyormuş, bunu ben de yeni öğrendim’ diyerek konuya dair ilgisizlik ve bilgisizliğini ortaya koymuştu. Tüm mahkeme kararlarına karşın hukuksuzluğu tespit edilen eylemlerini defalarca başka yollarla uygulamaya devam etti. Handan İnci, merkez binasını hukuken geçersiz bir rapora dayanarak tüm merkez birikimini, bütün arşivi ve teknolojik donanımı tahliyeye başladı. Tahliyenin de idari yargıda hukuksuzluğuna işaret olundu.

“HURDA KARŞILIĞI YIKIMI İÇİN İHALE YAPILDI”

Kurulduğu günden itibaren merkez ve bölüm arasında var olan ‘Eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim’ ilkesinin yerle bir edilmesi, öğrenci ve akademisyenlerin hususi olarak bu amaca hizmet edecek şekilde inşa edilmiş binasından koparılıp güç koşullar altında eğitime mecbur edilmesi sonrasında şimdi de Türkiye’nin ilk sinema okulu, MSGSÜ Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu’nda eğitim görmeye mahkûm edilmek istenmektedir, yurttaki öğrencilerin sokağa atılması pahasına... Öğrencilerin tepkisi sonuncunda 2024-2025 bahar dönemi sonuna dek ertelenmiş olan süreçte öğrencilerin dilekçeleri yanıtsız bırakıldı. Demokratik haklarını kullanan öğrencilere Dekan Vekili Yasemin Erkalır tarafından soruşturma açıldı. Dönem sonunda da öğrencilere yurdu boşaltmaları, 2025 güz döneminde yurda kesinlikle dönemeyecekleri bildirildi. Son olarak Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi binasının tahliyesi ve muhtemel yıkımına rektörlüğün yetkisi olmadığına dair kesinleşmiş mahkeme kararına karşın rektörlük, merkez binasının hurda karşılığı yıkımı için ihale yaptı.

“HANDAN İNCİ BİZLERİ TEDİRGİN ETMEKTEDİR”

Merkez binasının yıkım ihalesi ve yurdun boşaltılıp eğitim mekanına dönüştürülmesine karşı idari yargıya başvuruldu. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, merkez binasının hurda karşılığı yıkım ihalesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi ve İstanbul 9. Nöbetçi İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını itiraz hakkı olmaksızın kaldırdı. Bu dava devam etse de yurt davasıyla ilgili de henüz bir yürütmeyi durdurma kararı mevcut değildir ve bu durum bugüne dek hukuk tanımayan, dava süreçleri devam etmekteyken dilediği yönde uygulamalar yapmakta beis görmeyen Handan İnci’nin olası uygulamaları sebebiyle bizleri tedirgin etmektedir. Endişemiz büyüktür. Kaldı ki mahkeme sürecine karşın Handan İnci yönetimi yurda makineleri sokmuş, inşaata başlamıştır. MSGSÜ Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nde ise hukuki süreç devam etmesine karşın yıkım ihalesini alan firma binada yıkım faaliyetlerine başlamıştır.

“HANDAN İNCİ’NİN YIKICI EMELLERİNE KURBAN GİTMEMELİDİR”

Türkiye’nin ilk sinema okulu olarak Prof. Sami Şekeroğlu öncülüğünde kurulan ve Metin Erksan, Halit Refiğ, Nedim Otyam, Lütfi Ö. Akad, İlhan Arakon, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu, Feyzi Tuna gibi değerli sinemacılarımızın sinema bilgi ve deneyimleri ile ortak sinema geçmişimizi gelecek kuşaklara yıllarca aktardığı MSGSÜ Sinema-TV Bölümü, Handan İnci’nin yıkıcı emellerine kurban gitmemelidir. Ya üniversite yönetimi sorun yaratmak yerine sorunları uygunuyla çözmeli ya da yetkililer mevcut yönetimin görevine son vermelidir. Ne MSGSÜ Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi ne Türk Film Arşivi ne de MSGSÜ Sinema-TV Bölümü sahipsiz değildir. Aksine sinematografik ve kültürel tarihimizin ayrılmaz bir parçası ve kendi içinde ayrılmaz bir bütündür.”